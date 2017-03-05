دويدار يوضح.. الميزة التي يتمتع بها الأهلي ولا توجد في الزمالك

دويدار: الأهلي يمتلك لاعبين كبار بعكس الزمالك

أكد أحمد دويدار مدافع نادي سموحة السكندري على وجود ميزة يمتاز بها النادي الأهلي تجعله يفضل الانتقال إليه عن التجديد لنادي الزمالك.

وشدد دويدار على وجود مفاوضات جارية بينه وبين الأهلي في الفترة الأخيرة من أجل الانتقال إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار دويدار إلى أن الأهلي يمتاز بوجود عدد من اللاعبين الكبار أصحاب الخبرات العالية، مؤكداً على أن الأمر لا يميز الزمالك حالياً بسبب كثرة اللاعبين الجدد.

وأضاف مداف الزمالك السابق بأن النادي الأهلي يعد معروفاً على المستوى العالمي بسبب مشاركاته في كأس العالم للأندية وألقابه القارية في الفترة الأخيرة.

وكانت تقارير إعلامية قد ربطت بين انتقال دويدار والأهلي، حيث أكدت على توقيع اللاعب على عقود انتقاله للفريق وهو ما نفاه اللاعب.

واختتم دويدار حديثه بالتأكيد على أنه لم يوقع على عقود انتقاله للأهلي حتى الآن، مشدداً على أن المفاوضات بينه وبين مسؤولي القلعة الحمراء مازالت جارية.