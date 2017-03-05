لأول مرة.. كهربا يعلق على إدراج أبوتريكة في قائمة الإرهاب

يرى محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب اتحاد جدة السعودي، أن محمد أبوتريكة لاعب الأهلي السابق يعتبر رمزًا من رموز الكرة المصرية.

وكان أبوتريكة قد تم إدراج اسمه على لوائح إرهابي مصر خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي جعله يستقر في قطر كمحللًا لقنوات “بي إن سبورت” الرياضية، وعدم العودة إلى مصر.

وقال كهربا، خلال تصريحات صحفية: “أبو تريكه نجم كبير، ويقدم لي المساندة على المستوى الشخصي، ويمنحني الكثير من الخبرات التي لديه”.

وتابع: “أبوتريكة رمزًا من رموز الساحرة المستديرة، إنه تاريخ في عالم كرة القدم المصرية تحديدًا”.