بالفيديو.. دويدار عن لقاء المقاصة والزمالك: مش متابع والله

أكد أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، أن مباراة مصر للمقاصة مع الأبيض التي أقيمت أمس لم يكن يتابعها بشكل مستمر.

وفاز مصر للمقاصة بهدف نظيف على الزمالك، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا بسبب ركلة جزاء لم تحتسب من جانب جهاد جريشة حكم المباراة لصالح الأبيض، الأمر الذي أدى لاستياء جماهير الزمالك ومجلس إدارته وجهازه الفني.

وبسؤال دويدار عن المباراة، قال: “لم أكن أتابع المباراة بشكل مستمر؛ نظرًا لإلتزامي ببعض الأمور الشخصية”.