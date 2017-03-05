أبدى أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، سعادته بحديث حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي مع الإعلامي أحمد شوبير بشأن موهبته وقدراته الدفاعية وأداءه الجيد الذي يظهر به خلال المباريات المختلفة

وقال دويدار خلال تصريحات تليفزيونية: “سعدت بحدث حسام البدري عني، بالتأكيد شرف لي أن يتحدث عني مدرب أحد قطبي الكرة المصرية بشكل جيد”.

وعن توقيعه للأهلي، قال: “لم يحدث بعد، الأحاديث عن انتقال لاعب إلى الأهلي أو الزمالك حدثت كثيرًا والحقيقة أنها شائعات”.

وتابع: “هناك مفاوضات ولكنها لم تصل إلى الرسمية والنهائية، أحترم جمهور الأهلي والكيان والمدير الفني للفريق”.