تحليل – 3 ملامح من خماسية برشلونة.. الاستعداد لباريس وعودة نيمار أبرزهم

من جديد برشلونة يضرب في الليغا، هذه المرة بخماسية نظيفة في شباك واحد من الفرق التي دائمًا ما تحرج الكبار في الدوري والكأس.

نعم صدق برشلونة يفوز بخماسية نظيفة على سيلتا فيغو، خلال المباراة التي جمعت بينهم اليوم ضمن منافسات الجولة 26.

حصد النقاط الثلاثة وتصدر الدوري من جديد بفارق نقطة على ريال مدريد لم يكن الشئ الإيجابي الوحيد للبرسا.

ويرصد “أخبار الأهلي” ثلاثة ملامح من انتصار برشلونة الكبير على ضيفه سيلتا فيغو

1- التفكير في ملحمة الشامبيونزليغ

يبدو أن لويس إنريكي لن يهدأ إلا بتحقيق معجزة كروية يوم الأربعاء المقبل، حينما يواجه باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 بدوري الأبطال.

برشلونة مطالب بالعودة بأربعة أهداف على الأقل دون أن تهتز شباكه بأي هدف؛ للتساوي فقط مع الفريق الفرنسي الذي نجح في هز شباك البرسا بأربعة أهداف في مباراة الذهاب.

وعليه، ظهر برشلونة خلال لقاء سيلتا فيغو بخطته المعتادة 4-3-3 معتمدًا على قوة MSN في إرباك الدفاع وتسجيل هدفًا مبكرًا، وهو ما حدث مع الدقيقة 24، الأمر الذي جعله يُعدل في خطته إلى 3-4-3 تحسبًا للجوء إليها في المباراة المصيرية أمام باريس.

3-4-3 تلائم برشلونة للغاية في مباراة يحتاج فيها العودة بأربعة أهداف؛ بسبب الانتشار الأمثل في منتصف الملعب وتضييق المساحات على لاعبين مثل دي ماريا ودراكسلر.

2- عودة نيمار

لا شك أن برشلونة اكتسب سلاح من أهم أسلحته الهجومية قبل اللقاء المصيري أمام باريس، وذلك بعد عودة نيمار لتسجيل الأهداف من جديد، وهو الهدف الثاني له على التوالي بعد هدفه في شباك سبورتينج خيخون.

نيمار لم يكتفي بهدف فقط، بل أنه كان صاحب أكثر مراوغ في اللقاء، إذ نجح في 11 مراوغة خلال مباراة واحدة، الأمر الذي يعكس مدى قوة عودته إلى مستواه المعهود مع كتيبة إنريكي.

3- لهيب ميسي

يبدو أن عام 2017 سيكون سعيدًا بالنسبة لميسي على المستوى الشخصي، حيث أنه يظهر بمستويات طيبة للغاية مع برشلونة منذ انطلاق العام الجديد، حيث سجل خلال أخر 3 مباريات بالدوري 4 أهداف ليواصل تصدره لجدول ترتيب هدافي الليغا برصيد 23 هدف.