كلوب يكمل 500 يوم مع ليفربول الإنجليزي أكمل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، منذ قليل يومه الـ500 له مع الريدز حين واجه أرسنال ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كلوب نجح في الفوز من جديد على أرسنال بقيادة آرسين فينجر، بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد أن نجح في التغلب عليه في مباراة الدور الأول من البريميرليج بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وفي يومه الـ500 يرصد لكم “أخبار الأهلي” كشف حساب لكلوب مع ليفربول في جميع المسابقات التي شارك فيها الريدز منذ تولي المدرب الألماني مسؤولية الفريق.

‫يورغن كلوب خلال 500 يوم مع ليفربول لعب 86 مباراة ، انتصر في 42 ، وخسر في 19 ، وتعادل في 25 أخرين.

وشهدت ولاية كلوب تسجيل الريدز لـ162 هدف، فيما استقبلت شباك الفريق 101 هدف، إلا جانب كسر 4 نظارات للمدرب الألماني خلال المباريات.

ويعتبر كلوب هو أكثر المدربين تحقيقًا للنقاط من الفرق الست الكبرى هذا الموسم بالبريميرليج، إذ حقق 19 نقطة، فيما حقق أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي 13 نقطة، يليه بوتشينو مدرب توتنهام بـ9 نقاط، وجوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بـ7 نقاط ثم مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد بـ6 نقاط، وأخيرًا بالتأكيد آرسين فينغر المدير الفني لأرسنال برصيد 5 نقاط.

ولم يكتفي كلوب بتحقيق هذه الأرقام فحسب، بل أنه أصبح بعد هزيمته لأرسنال اليوم أول مدرب لنادي ليفربول يحقق الفوز على المدفعجية ذهابًا وإيابًا خلال موسم واحد منذ موسم 1999/2000.