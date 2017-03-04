رسمياً..الأهلي يجدد عقدي متعب وغالي

الاهلي ينهي التجديد لمتعب وغالي

نجح النادي الأهلي في حسم ملف التجديد لنجمي الفريق، عماد متعب وحسام غالي بشكل رسمي اليوم، لينهي الجدل الدائر حول مستقبل نجمي الفريق .

وأنهى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ملف التجديد مع متعب وغالي، حيث حصل على توقيع الثنائي على العقود الجديدة اليوم رسمياً .

الأهلي يعلن التجديد لمتعب وغالي غداً

ويعلن النادي الأهلي عن تجديد عقدي متعب وغالي غداً الأحد، حيث تم تأجيل التجديد اليوم بعد مشادة أحمد فحي مع حسام غالي في مران اليوم .

جدير بالذكر أن عقد متعب وغالي الحالي مع القلعة الحمراء ينتهي بنهاية الموسم الجاري