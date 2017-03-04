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صدمة أهلاوية..مروان محسن يعود للملاعب بعد 9 أشهر

كتب وليد مجدي
- 4 مارس، 2017 11:06 م
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مروان وعمرو

صدمة في الأهلي بسبب مروان محسن

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، صدمة قوية بشأن إصابة مروان محسن مهاجم الفريق وعودته للملاعب .

وأوضح التقرير الطبي الخاص بحالة مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، أن اللاعب يحتاج لـ9 أشهر على الأقل للعودة إلى الملاعب .

مروان محسن يعود للأهلي بعد 9 أشهر

ويتضمن التقرير الطبي لمهاجم الأحمر حاجة اللاعب لتلك الفترة للعودة، لأنه خضع لعملتين جراحيتين في الركبة بعد إصابته بالرباط الصليبي .

ويعود مروان محسن للقاهرة غداً الأحد قادماً من ألمانيا بعد إجراؤه العملية الجراحية مؤخراً هناك على أيدي الطبيب الشهير ماير .

وكان مروان محسن قد تعرض للاصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون .

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