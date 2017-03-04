رمضان صبحي رجل مباراة ستوك سيتي وميدلسبره

رمضان صبحي يجني ثمار تألقه مع ستوك سيتي أمام ميدلسبره

جنى الفرعون المصري رمضان صبحي نجم نادي ستوك سيتي الإنجليزي ثمار تألقه في مباراة فريقه اليوم أمام نظيره ميدلسبره بالدوري الإنجليزي .

وكان ستوك سيتي قد حقق الفوز على حساب ميدلسبره اليوم بهدفين نظيفين في مباراة الجولة الـ27 بالبريميرليج .

جماهير ستوك سيتي تختار رمضان صبحي الأفضل في مباراة ميدلسبره

وأختارت جماهير ستوك سيتي، النجم المصري رمضان صبحي أفضل لاعب في المباراة، حيث نشر الحساب الرسمي لستوك سيتي استفتاء حول أفضل لاعب، والذي حسمه نجم الفراعنة متفوقاً على زميله أرناتوفيتش صاحبي هدفي الفوز .

وكان رمضان صبحي قد شارك أساسياً مع ستوك سيتي في مباراة اليوم، حيث ظهر بمستوى مميز وحرمته العارضة من تسجيل هدف رائع مع فريقه .