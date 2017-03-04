بالفيديو..أجاي: بغني شعبي وأتناول الأكل المصري

أجاي: سعد سمير يحفظني الأغاني الشعبية

كشف المهاجم النيجيري جونيور أجاي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن حفظه لبعض الأغاني الشعبية المصرية .

وأكد “أجاي” في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الأهلي أن زملائه في الفريق يحرصون على تعليمه بعض الكلمات المصرية والعربية وحفظ بعض الأغاني .

وأوضح أجاي أن زميله سعد سمير يحاو تحفيظي الأغاني الشعبية، ومنها أغنية ” يا أم ربيع” .

أجاي يشيد بالأكلات المصرية: أفضل المأكولات البحرية

وأشاد أجاي بالأكلات المصرية قائلاً:” نعم اعتدت على الأكلات المصرية.. معظمها لذيذ، ولكني أفضل المأكولات البحرية