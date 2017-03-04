بالفيديو..أجاي: كوليبالي صفقة مميزة ومعلول الأقرب لي

أجاي يتغزل في مهاجم الأهلي الجديد

أشاد المهاجم النيجيري جونيور أجاي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمهاجم الفريق الجديد، الإيفواري سوليماني كوليبالي .

وأكد “أجاي” أن الإيفواري كوليبالي صفقة مميزة، فهو مهاجم يمتلك إمكانيات فنية كبيرة ستفيد الفريق الفترة المقبلة .

وأوضح مهاجم الأحمر أن كوليبالي أصبح جاهزاً للمشاركة مع الفريق، حيث بدأ يتأقلم بشكل جيدن وسيشارك خلال الفترة المقبلة مع الفريق .

أجاي: علي معلول الأقرب لي في الأهلي

وعن أقرب اللاعبين له في الأهلي، قال:”علي معلول الأقرب إلي في الفريق، خاصة أننا كنا معاً في الصفاقسي ، وكل اللاعبين أصدقائي أيضاً “.