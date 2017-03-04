بالفيديو..أجاي: كوليبالي صفقة مميزة ومعلول الأقرب لي

أجاي يتغزل في مهاجم الأهلي الجديد
أشاد المهاجم النيجيري جونيور أجاي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمهاجم الفريق الجديد، الإيفواري سوليماني كوليبالي .
وأكد “أجاي” أن الإيفواري كوليبالي صفقة مميزة، فهو مهاجم يمتلك إمكانيات فنية كبيرة ستفيد الفريق الفترة المقبلة .
وأوضح مهاجم الأحمر أن كوليبالي أصبح جاهزاً للمشاركة مع الفريق، حيث بدأ يتأقلم بشكل جيدن وسيشارك خلال الفترة المقبلة مع الفريق .
أجاي: علي معلول الأقرب لي في الأهلي
وعن أقرب اللاعبين له في الأهلي، قال:”علي معلول الأقرب إلي في الفريق، خاصة أننا كنا معاً في الصفاقسي ، وكل اللاعبين أصدقائي أيضاً “.
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