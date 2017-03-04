ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة برشلونة وسيلتا فيجو

برشلونة يستعيد صدارة الليجا من ريال مدريد

استعاد فريق برشلونة الإسباني صدارة الليجا الإسبانية من الغريم التقليدي ريال مدريد بعد فوزه الساحق اليوم على سيلتا فيجو .

وحقق برشلونة فوزاً ساحقاً على حساب فريق سيلتا فيجو بخمسة أهداف نظيفة في مباراة الجولة السادسة والعشرين بالليجا والتي أقيمت على ملعب الكامب نو .

برشلونة يسحق سيلتا فيجو بخماسية

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين، أحرزهما ميسي ونيمار في الدقيقتين 24 و 40 .

وفي الشوط الثاني، واصل برشلونة من ضغطه وأحرز ثلاثة أهداف أخرى عن طريق راكيتيتش وأوميتيتي وميسي في الدقائق 57 و 61 و 64 .

وبتلك النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 60 نقطة في المركز الأول، بينما يقبع سيلتا فيجو في المركز العاشر برصيد 35 نقطة .