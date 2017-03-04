بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو اليوم السبت 4 – 3 – 2017 بالدوري الإسباني

بث مباشر مباراة برشلونة وسيلتا فيجو اليوم

يستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره سيلتا فيجو في إطارمنافسات الجولة السادسة والعشرين ضمن مباريات الدوري الإسباني على ملعب الكامب نو .

وتنطلق مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة – الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية .

ويدخل برشلونة مباراة الليلة على ملعبه ووسط جماهيره بشعار الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل استعادة صدارة الليجا من غريمه الريال الذي خطفها بعد فوزه على إيبار اليوم .

وتعول جماهير كتالونيا على ثلاثي الرعب ميسي ونيمار وسواريز من أجل سحق فريق سيلتا فيجو الليلة والتربع على عرش الليجا من جديد .

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ويسعى لويس إنريكي لمواصلة الإنتصارات مع الفريق الكتالوني، من أجل الحفاظ على لقب الليجا، خاصة أن الموسم الحالي سيكون الأخير له في الكامب نو .

وأعلن إنريكي مؤخراً أنه لن يجدد تعاقده مع فريق برشلونة وأنه الموسم الحالي سيكون أخر مواسمه على رأس القيادة الفنية للبرسا .

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وستكون مباراة برشلونة سيلتا فيجو خير إعداد للفريق الكتالوني، قبل المباراة الأهم في مشواره هذا الموسم، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا .

وكان برشلونة قد تعرض للهزيمة في مباراة الذهاب في باريس بأربعة أهداف نظيفة، مما يصعب من مهمته في لقاء الإياب .

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في حين، يدخل فريق سيلتا فيجو مباراة الليلة بشعار الخروج بنتيجة إيجابية وهي التعادل على أقل تقديم وعدم استقبال أهداف عديدة في الكامب نو.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو

تنقل قنوات بي إن سبورت القطرية باراة برشلونة وسيلتا فيجو بشكل حصري في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة .