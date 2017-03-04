بالفيديو..رئيس الزمالك: إعادة مباراة المقاصة والإعتذار شرط الإستمرار بالدوري

الزمالك يتمسك بإعادة مباراة المقاصة لعدم الإنسحاب من الدوري

تمسك نادي الزمالك بطلب إعادة مباراة الفريق أمام مصر المقاصة بالدوري والتي أقيمت أمس الجمعة بعد الخطأ الفادح من جهاد جريشة حكم اللقاء .

وقرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور بعد الإجتماع الطارئ الذي عقد اليوم المطالبة بإعادة المباراة وتقديم إعتذار رسمي عن أحداث مباراة الزمالك والمقاصة .

مرتضى منصور: جمعية عمومية طارئة الجمعة لإعلان قرار الإنسحاب من الدوري

وأكد مرتضى منصور الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة للإعلان عن القرار، وأنه في حالة عدم تنفيذ مطالب الزمالك سيتم الإنسحاب من الدوري .

وأعلنها مرتضى صريحة قائلاً:” لن نكمل مسابقة الدوري الممتاز حال عدم إعادة مباراة الزمالك والمقاصة “.

وهاجم مرتضى، رئيس المقاصة وإيهاب جلال واللاعب أحمد سامي قائلاً:” رئيس المقاصة والمدير الفني واللاعب كدابين، وكان عليهم الخروج والاعتراف بضربة الجزاء “.

