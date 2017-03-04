أول رد فعل من حسام غالي على عقوبة الأهلي

التجديد يمنع حسام غالي من إثارة المشاكل

تقبل حسام غالي قائد خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العقوبة الموقعة عليه من قبل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعد مشادته مع أحمد فتحي في مران اليوم .

غالي يتقبل عقوبة مشاجرته مع الأهلي

وامتثل حسام غالي قائد النادي الأهلي للعقوبة، حيث رفض إثارة المشاكل في الفريق في ظل قرب تجديد عقده مع المارد الأحمر .

وكان حسام غالي وأحمد فتحي قد دخلا في مشادة خلال مران اليوم، ليقرر مدير الكرة فرض غرامة مالية عليهما لفرض حالة من الاستقرار داخل الفريق .

جدير بالذكر أن حسام البدري منح الضوء الأخضر للجنة الكرة لتجديد عقدي حسام غالي وعماد متعب .