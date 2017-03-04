إقالة مدرب منتخب الشباب بعد الخروج من أمم أفريقيا للشباب

الجبلاية يقيل مدرب منتخب الشباب

قرر اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، إقالة الجهاز الفني لمنتخب الشباب بالكامل بقيادة معتمد جمال من منصبه، عقب الخروج من كأس أمام أفريقيا للشباب 2017 المقامة في زامبيا حالياً .

وكان منتخب الشباب قد ودع بطولة أفريقيا بعد خسارته اليوم أمام زامبيا بثلاثية مقابل هدف بالجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولةأفريقيا .

اتحاد الكرة يوجه الشكر لجهاز منتخب الشباب

ووجه مجلس إدارة الجبلاية الشكر إلى الجهاز الفني للمنتخب بعد الفشل بالبطولة الأفريقية وضياع حلم التأهل

وودع منتخب الشباب البطولة بعد إحتلاله المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين .