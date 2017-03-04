ملخص لمسات رمضان صبحي مع ستوك سيتي أمام ميدلزبره

رمضان صبحي يشارك في فوز ستوك سيتي على ميدلزبره بهدفين نظيفين

شارك المصري رمضان صبحي مع فريقه ستوك سيتي في تحقيق الفوز على ضيفه ميدلزبره بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد “بريطانيا” ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وشهدت المباراة مشاركة الفرعون المصري طوال الـ90 دقيقة حيث دفع به الإنجليزي مارك هيوز في التشكيل الأساسي لستوك للمباراة الثالثة على التوالي.

وقدم لاعب الأهلي السابق مستوى مميز طوال المباراة حيث حرمته العارضة من هدف محقق في الشوط الأول ، كما شكل خطورة على دفاع ميدلزبره طوال الـ90 دقيقة.