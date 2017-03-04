العارضة تحرم رمضان صبحى من هدف محقق

اهدر النجم المصري رمضان صبحي مهاجم فريق ( ستوك سيتي ) فرصة رائعة في مباراة اليوم .

وكاد رمضان صبحي ان يحرز الهدف الاول من فرصة هدف محقق بعد انا ارتطتمت الكرة في العارضة وضاعت عليه

وشهدت الفترة الأخيرة دخول اللاعب رمضان صبحي في حسابات الجهاز الفني لفريق ستوك سيتي بقيادة مارك هيوز. وبدأ رمضان صبحي المشاركة في المباريات بشكل أساسي بعد المستويات الجيدة التي قدمها خلال المباريات التي شارك فيها.