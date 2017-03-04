رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وطلائع الجيش

لجنة المسابقات تعلن تأجيل مباراة الزمالك وطلائع الجيش

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين تأجيل مواجهة الزمالك أمام طلائع الجيش والمؤجلة من الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان من المقرر أن يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش الثلاثاء المقبل قبل أن تعلن لجنة المسابقات اليوم تأجيل المباراة لأجل غير مسيمى بعدما تم الاتفاق بين كلا الناديان على تأجيل المباراة.

وجاء قرار تأجيل المباراة بناء على طلب الزمالك حتى يستعد بشكل جيد لمواجهة رينجرز النيجيري في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها في الثاني عشر من الشهر الجاري.

وكان الزمالك قد تعرض للخسارة أمس أمام مصر المقاصة بهدف نظيف أحرزه اللاعب حسين الشحات في الشوط الأول.