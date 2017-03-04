ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ليفربول وأرسنال

ليفربول يحسم موقعة أرسنال

حسم فريق ليفربول مباراة القمة أمام غريمه أرسنال الليلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الجولة السابعة والعشرين بالدوري الإنجليزي .

وتقدم ليفربول بهدفين في الدقيقتين 9 و 40 عن طريق كل من، فيرمينو وماني، لينتهي الشوط الأل بفوز الليفر 2 – 0.

وفي الشوط الثاني، نجح أرسنال في تقليل الفارق، حيث أحرز الهدف الأول عن طريق ويلباك في الدقيقة 57، قبل أن يعزز ليفربول تقدمه بالهدف الثالث في الدقيقة 91 عن طريق فينالدوم .

ليفربول يخطف المركز الثالث من السيتي مؤقتاً

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول إلى 52 نقطة، وارتقى إلى المركز الثالث بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الذي يلعب بضيافة سندرلاند غدا الأحد في الجولة ذاتها، أما أرسنال فتراجع للمركز الخامس برصيد 50 نقطة وله مباراة مؤجلة.