بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال اليوم السبت 4-3-2017 في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال اليوم السبت

يترقب عشاق البريميرليج المواجهة القوية التي ستجمع بين ليفربول وضيفه أرسنال مساء اليوم السبت 4-3-2017.

ويحتضن ملعب “الأنفليد” مواجهة ليفربول وأرسنال في قمة مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وأرسنال في تمام السابعة و30 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة – الثامنة و30 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

ويدخل ليفربول هذه المباراة في المركز السادس برصيد 49 نقطة ، بينما يدخل أرسنال هذا اللقاء في المركز في المركز الرابع برصيد 50 نقطة وله مباراة مؤجلة.

ليفربول وأرسنال بث مباشر

ويسعى رجال المدرب الألماني يورجن كلوب لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ، والعمل على استعادة نغمة الانتصارات مجددا بعد الخسارة الأخيرة أمام ليستر سيتي في الجولة السابقة بثلاثية.

ويدرك كلوب أن الفوز في مباراة اليوم سيتطلب من لاعبيه بذل أقصى جهد لأنه يواجه منافسا قويا يرغب هو الأخر في تحقيق الفوز.

يوتيوب يلا شوت مباراة ليفربول وأرسنال اليوم 4-3-2017

أما أرسنال فيتطلع هو الأخر لتحقيق نتيجة إيجابية هو الأخر لامتصاص غضب جماهيره بعد ابتعاده قليلا عن المنافسة على اللقب.

ويدرك فينجر أن عدم تحقيقه لنتيجة إيجابية في مباراة اليوم سيضيع أماله في المنافسة على لقب البريميرليج ، كما سيزيد من حدة الهجوم عليه.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال

تنقل مباراة ليفربول وأرسنال على قناة بين سبورتس في تمام السابعة و30 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة – الثامنة و30 دقيقة بتوقيت السعودية.

