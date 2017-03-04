أخبار الزمالك اليوم.. الإصابة تحرم الزمالك من خدمات معروف يوسف أمام طلائع الجيش

معروف يوسف يغيب عن الزمالك للإصابة

سيفتقد الزمالك لخدمات لاعب وسطه النيجيري معروف يوسف في المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش وذلك بداعي الإصابة التي تعرض لها اللاعب أمس.

ولم يتمكن معروف من استكمال مباراة الزمالك أمس أمام مصر المقاصة حيث خرج اللاعب في الشوط الثاني بعد معاناته بألام في الركبة وحل زميله محمد إبراهيم بديلا له.

وخضع اللاعب لكشف طبي اليوم حيث تبين إصابه بجزع في الرباط الداخلي للركبة وهو ما يعني غيابه عن مباراة فريقه المقبلة أمام طلائع الجيش والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل والمؤجلة من الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يلحق يوسف بمواجهة فريقه في ذهاب دور الـ32 من بطولة أمم أفريقيا أمام فريق رينجرز النيجيري.