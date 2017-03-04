التشكيل الرسمي لريال مدريد أمام إيبار

بنزيمة يقود هجوم ريال مدريد أمام إيبار

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيواجه بعد قليل مضيفه إيبار في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”.

وشهد تشكيل الفريق الملكي تغييرات بالجملة نظرا لغياب أكثر من لاعب وفي مقدمتهم كريستيانو رونالدو ومورتا وجاريث بيل.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي :

حراسة المرمى : نافاس

خط الدفاع : دانيلو – بيبي – راموس – ناتشو