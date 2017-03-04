المحترفين

رمضان صبحي يقود ستوك سيتي أمام ميدلزبره

كتب علي نبوي
- 4 مارس، 2017 4:04 م
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رمضان صبحي

رمضان صبحي أساسيا مع ستوك سيتي أمام ميدلزبره

أعلن الإنجليزي مارك هيوز المدير الفني لستوك سيتي تشكيل فريقه الذي سيواجه بعد قليل ضيفه ميدلزبره في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

وشهد تشكيل ستوك سيتي تواجد المصري رمضان صبحي ، حيث دفع هيوز به أساسيا للمباراة الثالثة على التوالي.

جاء تشكيل ستوك سيتي كالتالي:

حراسة المرمى : جرانت
خط الدفاع : جونسون، شاوكروس، إيندي، بيتيرس
خط الوسط : كاميرون، ويلان ، ألين، أرناوتوفيتش، رمضان
خط الهجوم : كراوتش.

 

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