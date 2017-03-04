ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة إيبار وريال مدريد في الدوري الإسباني

ريال مدريد يضرب إيبار برباعية

حقق ريال مدريد فوزا كبيرا على حساب مضيفه إيبار بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على الملعب البلدي إبوروا ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني “الليجا”.

افتتح الفرنسي كريم بنزيمة أهداف ريال مدريد محرزا الهدف الأول في الدقيقة 14 ، وعاد نفس اللاعب وتمك من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 25 ، وعزز الكولومبي خاميس رودريجيز من تقدم ريال مدريد محرزا الهدف الثالث في الدقيقة 29 لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بثلاثة أهداف نظيفة.

وفي الشوط الثاني أضاف ماركو أسيسنيو من تقدم ريال مدريد محرزا الهدف الرابع في الدقيقة 60 ، وقلص روبين بينا النتيجة مسجلا هدف إيبار الوحيد في الدقيقة 72 ، لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 59 نقطة محتلا صدارة الترتيب مؤقتا ، بينما تجمد رصيد إيبار عند 39 نقطة في المركز السابع.