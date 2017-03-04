بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وإيبار اليوم السبت 4-3-2017 في الدوري الإسباني

بث مباشر مباراة إيبار وريال مدريد اليوم السبت

يسعى ريال مدريد للعودة لسكة الانتصارات وذلك عندما يحل ضيفا ثقيلا على مضيفه إيبار مساء اليوم السبت 4-3-2017.

ويحتضن الملعب البلدي إبوروا مواجهة إيبار وريال مدريد في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم “الليجا”.

مشاهدة مباراة إيبار وريال مدريد

ومن المقر أن تنطلق مباراة إيبار وريال مدريد في تمام الخامسة و15 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة – السادسة و15 دقيقة مساء بتوقيت السعودية.

ويدخل ريال مدريد هذا اللقاء محتلا المركز الثاني على سلم ترتيب المسابقة برصيد 56 بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر برشلونة ، مع امتلاكه لمباراة مؤجلة أمام سليتافيجو ، بينما يدخل إيبار هذا اللقاء وبحوزته 39 نقطة في المركز السابع.

إيبار وريال مدريد بث مباشر

ويخوض ريال مدريد هذا اللقاء وسط غيابات كثيرة حيث يفقتد الفريق الملكي في مباراة اليوم لكلا من كريستيانو رونالدو وفاران وكوينتراو للإصابة وجاريث بيل وموراتا للإيقاف.

ويدرك الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي أن الفريق ليس بحاجة إلى تعثر جديد بعد التعادل في الجولة السابقة على ملعبه أمام لاس بالماس بثلاثة أهداف لمثلهم.

يوتيوب يالا شوت مباراة إيبار وريال مدريد اليوم 4-3-2017

ويأمل زيدان في قيادة فريقه لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وانتزاع الصدارة ولو مؤقتا انتظارا لما ستسفر عنه مواجهة برشلونة وسيلتافيجو.

ومن المنتظر أن تشهد تشكيلة ريال مدريد تغييرات عديدة وتحديدا في خط الهجوم الذي سيفتقد لرونالدو وموراتا.

بينما يتطلع أصحاب الأرض لمواصلة مشوارهم الجيد هذا الموسم وتحقيق نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد واستغلال عاملي الأرض والجمهور للتقدم خطوة على سلم ترتيب المسابقة.

القنوات الناقلة لمباراة إيبار وريال مدريد

تنقل مباراة إيبار وريال مدريد على قناة بين سبورتس في تمام الخامسة و15 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة – السادسة و15 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

