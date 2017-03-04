محمد صلاح على مقاعد بدلاء روما أمام نابولي

محمد صلاح احتياطيا مع روما أمام نابولي

أعلن الإيطالي لوتشانو سباليتي المدير الفني لروما تشكيل فريقه الذي سيواجه بعد قليل ضيفه نابولي في قمة مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

ولم يشهد التشكيل الأساسي لذئاب العاصمة الإيطالية تواجد المصري محمد صلاح حيث فضل سباليتي الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء والدفع به وفقا لمجريات المباراة.

وجاء تشكيل روما كالتالي :

حراسة المرمى : تشيزني

خط الدفاع : خوان – فازيو – مانولاس – روديجير

خط الوسط :ستروتمان – دي روسي – رادجا ناينجولان – بيروتي

خط الهجوم : ستيفان الشعراوي – إيدين دجيكو.