ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ستوك سيتي وميدلزبره في الدوري الإنجليزي

ستوك سيتي يهزم ميدلزبره بهدفين بمشاركة رمضان صبحي

استعاد ستوك سيتي نغمة الانتصارات سريعا وذلك بعدما نجح في الفوز على ضيفه ميدلزبره بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد “بريطانيا” في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليج”.

سيطر ستوك سيتي على مجريات المباراة منذ بدايتها ونجح لاعبه ماركو أرناتوفيتش في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 29 ، وعاد نفس اللاعب وأضاف الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 42 ، لينتهي الشوط الأول لهدفين لصالح ستوك.

ولم يشهد الشوط الثاني أي أهداف من جانب كلا الفريقين حيث نجح ستوك سيتي في الحفاظ على تقدمه لتنتهي المباراة بفوز ستوك سيتي بهدفين دون مقابل.

وشهدت المباراة مشاركة المصري رمضان صبحي مع ستوك سيتي في التشكيل الأساسي وظهر بمستوى مميز للغاية حيث حرمته العارضة في الشوط الأول من إحراز هدف.

وبهذا الفوز رفع ستوك سيتي رصيده إلى 35 نقطة في المركز التاسع ، بينما توقف رصيد ميدلزبره عند 22 نقطة في المركز السابع عشر.