بث مباشر مشاهدة مباراة ستوك سيتي وميدلزبره اليوم السبت 4-3-2017

بث مباشر مباراة ستوك سيتي وميدلزبره اليوم السبت

يسعى ستوك سيتي للعودة لسكة الانتصارات سريعا وذلك عندما يستقبل على ملعبه ضيفه ميدلزبره اليوم السبت 4-3-2017.

ويحتضن ستاد “بريطانيا” مواجهة ستوك سيتي وميدلزبره ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

مشاهدة مباراة ستوك سيتي وميدلزبره

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ستوك سيتي وميدلزبره في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة – السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ويدخل ستوك سيتي هذا اللقاء محتلا المركز العاشر برصيد 32 نقطة ، بينما يدخل ميدلزبره المباراة في المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة.

بث مباشر ستوك سيتي وميدلزبره

ويطمح ستوك سيتي لتعويض خسارته القاسية في الجولة السابقة أمام توتنهام برباعية نظيفة وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم.

يوتيوب يالا شوت مباراة ستوك سيتي وميدلزبره اليوم 4-3-2017

ويعول مارك هيوز المدير الفني لستوك سيتي على لاعبه المصري رمضان صبحي في مبارياته الأخيرة حيث ظهر اللاعب بشكل مميز خلال المباراتين السابقتين في البريميرليج.

كما يسعى ميدلزبره لتحقيق نتيجة جيدة خارج ملعبه والعودة بنقاط الفوز من أجل الابتعاد خطوة عن مناطق الهبوط.

القنوات الناقلة لمباراة ستوك سيتي وميدلزبره

تنقل قناة بين سبورتس مباراة ستوك سيتي وميدلزبره في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة – السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

