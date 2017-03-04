ميدو يوجه انتقادات حادة إلى اتحاد الكرة والحكام

ميدو منتقدا اتحاد الكرة: لن أهاجم الحكام أبدا

وجه أحمد حسام “ميدو” المدير الفني السابق للزمالك والحالي لوادي دحلة انتقادات حادة إلى اتحاد الكرة ولحنة الحكام ، وذلك على خلفية قيامهم بمعاقبة الأندية الصغيرة دون النظر إلى الهجوم من جانب الأندية الكبيرة.

وكتب ميدو على حسابه بموقع التواصل “تويتر”: “أخذت عهد علي نفسي باني لن أهاجم الحكام أبدا بس انا فاكر ان قبل التوقف اتحاد الكورة أوقف ٤ مدربين في أسبوع واحد لأنهم جابوا سيرة الحكام”.

وأضاف “أنا شايف إن كله عامل مش واخد باله من المدربين اللي بتهاجم الحكام الأسبوعين اللي فاتوا!! هو القانون كان معمول أسبوع واحد ولا إيه؟؟”.

وتابع “دلوقتي هتشوفوا ايه اللي هيحصل..هينقوا مدرب غلبان ماسك فرقه غلابه وهيجيب سيرة الحكم هيترزع ٣ ماتشات”.

وواصل “مباراة الأهلي خسرنا المباراة بهدف عندما تم استئناف اللعب والحكم يتحدث معي وظهره للملعب وماتكلمتش علشان ماحدش يقول ميدو بيهاجم الحكام”.

وأتم “بس أنا شايف كل المسؤولين في الأندية الكبيرة بيهاجموا الحكام عادي مدربين ومديرين كورة بيهاجموا الحكام عادي بعدما مباراة”.