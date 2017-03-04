ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي

نابولي يقهر روما بثنائية

حسم نابولي مواجهة القمة أمام مضيفه روما لصالحه بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب “الأوليمبيكو” ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

بداية المباراة كانت قوية من جانب كلا الفريقان حيث حاول كل فريق في أخذ الأسبقية وبالفعل نجح نابولي في إحراز الهدف الأول عن طريق لاعبه داريس ميرتينز في الدقيقة 26 ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني حاول أصحاب الأرض إدارك التعادل ، لكن ميرتينز عاد ونجح في إضافة الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 50 ، ليقرر بعدها سباليتي المدير الفني لروما الدفع بمحمد صلاح بدلا من ستيفان الشعراوي وبرونو بيريز بدلا من فازيو ، وفي الدقيقة 90 قلص ستروتمان النتيجة محرزا هدف روما الوحيد لتنتهي المباراة بفوز نابولي بهدفين مقابل هدف.

وشارك المصري محمد صلاح في المباراة كبديل في الدقيقة 53 حينما دفع به سباليتي بديلا للشعراوي ، وكاد صلاح أن يحرز هدف في المباراة في الدقيقة 86 ، لكن كرته ارتطمت بالعارضة.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد روما عند 59 نقطة في المركز الثاني ، بينما رفع نابولي رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثالث.