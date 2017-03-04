بث مباشر مشاهدة مباراة روما ونابولي اليوم السبت 4-3-2017 في الدوري الإيطالي

بث مباشر مباراة روما ونابولي اليوم السبت

يترقب عشاق كرة القدم الإيطالية المواجهة القوية التي ستجميع بين روما ونابولي في مواجهة من المنتظر أن تكون مليئة بالندية والإثارة اليوم السبت 4-3-2017.

ويحتضن ملعب “الأوليمبيكو” مواجهة روما وضيفه نابولي في قمة مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز “الكالتشيو”.

مشاهدة مباراة روما ونابولي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة روما ونابولي في تمام الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة – الخامسة مساءً بتوقيت السعودية.

ويدخل روما هذا اللقاء وبحوزته 59 نقطة محتلا المركز الثاني خلف المتصدر يوفنتوس ، بينما يدخل نابولي هذه المباراة وفي جعبته 54 نقطة في المركز الثالث.

روما ونابولي بث مباشر

ويتطلع رجال العاصمة الإيطالية روما للعودة لسكة الانتصارات سريعا وتعزيض خسارة مواجهة الكأس السابقة أمام لاتسيو وهو الأمر الذي يسعى له نابولي أمام يوفنتوس.

ويدرك رجال المدرب الإيطالي لوتشانو سباليتي أن عليهم تحقيق الفوز في مباراة اليوم إذا أرادوا التمسك بأمل المنافسة على اللقب ، وعجم توسيع الفارق مع صاحب الصدارة يوفنتوس.

يوتيوب يالا شوت مباراة روما ونابولي اليوم 4-3-2017

ويعول روما على مجموعة رائعة من اللاعبين الذين ظهروا بمستوى مميز هذا الموسم وفي مقدمتهم دزيكو وناينجولان ومحمد صلاح وبيروتي.

بينما يأمل نابولي لتشديد الخناق على روما وتقليص الفارق بينهم إلى نقطة وحيدة وتعويض خسارته في مباراة الكأس الأخيرة بجانب الثأر من الهزيمة على ملعبه في مباراة الدور الأول.

القنوات الناقلة لمباراة روما ونابولي

تنقل مباراة روما ونابولي على قناة بين سبورتس في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة – الخامسة مساءً بتوقيت السعودية.

