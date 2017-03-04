الأهلي يعاقب أحمد فتحي وحسام غالي

عقوبة مالية على فتحي وغالي في الأهلي

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي توقيع غرامة مالية على الثنائي حسام غالي وأحمد فتحي لاعبي الفريق بسبب المشادة التي حدثت بينهما.

وجاء قرار عبد الحفيظ بعد مشادة وقعت بين فتحي وغالي بمجرد انتهاء مران الفريق الجماعي صباح اليوم السبت، بعد فوز فريق الأول على فريق الأخير في التقسيمة.

وأكد عبد الحفيظ على سعادته بحالة الغيرة والتنافس بين اللاعبين، مشدداً في الوقت نفسه على أن احترام المران أمر مطلوب ويزيد من قوة المنافسة داخل الفريق.

واختتم عبد الحفيظ حديثه بالتأكيد على وجود خطوط حمراء غير مسموح بتجاوزها بين اللاعبين، مؤكداً على تدخله في حال تعدي أي لاعب لتلك الخطوط.

ولم يعلن عبد الحفيظ عن القيمة المالية التي سيتم معاقبة اللاعبين بها، مكتفياً بالتأكيد على وجود غرامة مالية ضدهما فقط.