منتخب مصر

ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مصر وزامبيا في بطولة أمم أفريقيا للشباب

كتب علي نبوي
- 4 مارس، 2017 4:50 م
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منتخب

مصر تودع بطولة أمم أفريقيا للشباب بالخسارة أمام زامبيا

ودع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا للشباب من الدور الأول وذلك بعدما تعرض للخسارة أمام زامبيا بهدف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للبطولة.

بداية المباراة كانت قوية من جانب الفراعنة حيث نجح كريم نيدفيد في وضع أبناء معتمد جمال في المقدمة في الدقيقة 36 محرزا الهدف الأول ، لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني نجح منتخب زامبيا في إحراز 3 أهداف متتالية لتنتهي المباراة بفوز زامبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة ودع منتخب مصر البطولة من الدور الأول ، كما فشل في التأهل لنهائيات كأس العالم المقبل بكوريا الجنوبية ، بينما تأهل منتخبي زامبيا وغنيا للدور نصف النهائي وكأس العالم.

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