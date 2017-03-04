بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وزامبيا اليوم السبت 4-3-2017 في بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب

بث مباشر مباراة مصر وزامبيا اليوم السبت

يخوض منتخب مصر اختبارا صعبا في ثالث مبارياته ببطولة أمم أفريقيا للشباب وذلك عندما يواجه نظيره منتخب زامبيا اليوم 4-3-2017.

ويحتضن ستاد “هيروز الوطني” مواجهة منتخب مصر وزامبيا في إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب.

مشاهدة مباراة مصر وزامبيا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وزامبيا في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة – الرابعة عصرا بتوقيت السعودية.

ويدخل منتخب مصر هذه المباراة برصيد نقطتين محتلا المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة خلف مضيفه الزامبي صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط والذي ضمن التأهل للدور نصف النهائي والتأهل لكأس العالم للشباب.

مصر وزامبيا بث مباشر

ويطمح أبناء المدرب معتمد جمال في تحقيق الفوز في مباراة اليوم وعدم الانتظار لما ستسفر عنه المباراة الثانية التي ستجمع بين غينيا ومالي وذلك لحجز بطاقة العبور لنصف النهائي وكأس العالم للشباب.

يوتيوب يالا شوت مباراة مصر وازامبيا اليوم 4-3-2017

ويعول معتمد جمال المدير الفني للشباب الفراعنة على مجموعة مميزة من اللاعبين وفي مقدمتهم أحمد حمدي وبيكهام ومصطفى محمد لإنهاء مهمة اليوم التي لن تكون سهلة خاصة وأنهم يواجهوان صاحب الأرض والجمهور.

بينما يسعى منتخب زامبيا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة مشواره الرائع في البطولة وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزامبيا

تنقل قناة بين سبورتس مباراة مصر وزامبيا في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة – الرابعة عصرا بتوقيت السعودية.