اخبار الاهلى

بالصور والفيديو.. الظهور الأول لحافلة النادي الأهلي

كتب احمد عبد الله
- 4 مارس، 2017 11:34 ص
20,214
الاهلي

صلة تعلن عن شكل حافلة الأهلي الجديدة

أعلنت شركة صلة السعودية عن التصميم الجديد لحافلة النادي الأهلي التي تتسلهما القلعة الحمراء ظهر اليوم السبت في مؤتمر صحفي.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم السبت من أجل الكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بالحافلة الجديدة للنادي الأهلي.

ووصلت الحافلة إلى مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، إلا أنها ظلت مغطاة من أجل عدم الكشف عن شكلها قبل المؤتمر الصحفي لها.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة صلة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي مقطع مصور للحافلة، حيث يظهر خلاله شكلها كاملةً.

ويأتي تسليم صلة لحافلة الأهلي في ظل عقد الرعاية المبرم بين الطرفين قبل عدة سنوات ماضية.

17121536_1495613407116843_893783343_o 17142344_1495613427116841_1201931976_o

 

شارك برأيك !!