بالصور والفيديو.. الظهور الأول لحافلة النادي الأهلي

صلة تعلن عن شكل حافلة الأهلي الجديدة

أعلنت شركة صلة السعودية عن التصميم الجديد لحافلة النادي الأهلي التي تتسلهما القلعة الحمراء ظهر اليوم السبت في مؤتمر صحفي.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم السبت من أجل الكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بالحافلة الجديدة للنادي الأهلي.

ووصلت الحافلة إلى مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، إلا أنها ظلت مغطاة من أجل عدم الكشف عن شكلها قبل المؤتمر الصحفي لها.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة صلة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي مقطع مصور للحافلة، حيث يظهر خلاله شكلها كاملةً.

ويأتي تسليم صلة لحافلة الأهلي في ظل عقد الرعاية المبرم بين الطرفين قبل عدة سنوات ماضية.