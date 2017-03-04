نكشف حقيقة مشادة غالي وفتحي في مران الأهلي

هزيمة فريق غالي تتسبب في مزاح أحمد فتحي

نجح فريق اللاعب أحمد فتحي في التفوق على نظيره الخاص بحسام غالي في التقسيمة التي شهدها مران الأهلي اليوم السبت استعداداً لملاقاة بيدفيست الجنوب أفريقي.

وجاء فوز فريق فتحي ليؤدي إلى وجود حالة من المزاح بينه وبين قائد الأهلي خلال المران، خاصة بعدما طالب غالي بتمديد وقت التقسيمة من أجل تعويض الخسارة.

وكانت تقارير إعلامية قد تداولت أنباء عن وجود مشادة بين حسام غالي وأحمد فتحي، وذلك في ظل وجود مناقشة حامية بين اللاعبين بعد التقسيمة.

وعلم “أخبار الأهلي” أن تقسيمة مران الأهلي شهدت فوز فريق أحمد فتحي بركلة جزاء في نهايتها، حيث سجلها وليد سليمان بنجاح، قبل أن ينهي أحمد أيوب المدرب العام للأهلي زمن المران الجماعي.

وطلب غالي من أيوب تمديد الوقت لعدة دقائق من أجل تعويض الهزيمة، إلا أن أحمد فتحي رد عليه قائلاً: ” خلاص الوقت خلص يا كابتن”، ليرد عليه قائد الأهلي: ” وأنت مالك “.

وحاول فتحي القفز فوق حسام غالي أثناء المناقشة قبل أن يبعده قائد الأهلي في ظل إصراره على تمديد وقت التقسيمة من أجل تعويض خسارة فريقه.