الإصابة تجبر حمودي على التدريب منفرداً في الأهلي

حمودي يؤدي تدريبات منفردة في الأهلي

اكتفى اللاعب أحمد حمودي صانع ألعاب النادي الأهلي بأداء تدريبات منفردة على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم السبت استعداداً لملاقاة بيدفيست الجنوب أفريقي.

وكان حمودي قد ظهر للمرة الأولى مع الأهلي بصورة رسمية خلال مباراة الفريق أمام الداخلية في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر خلال الأيام الماضية.

ويعاني حمودي من ألام في المعدة خلال الفترة الحالية مما أدى بالجهاز الطبي للنادي الأهلي لطلب إراحته من التدريبات الجماعية بصحبة بقية اللاعبين.

وأدى حمودي تدريبات تأهيلية منفردة على هامش مران الفريق، في الوقت الذي خاض فيه لاعبي الفريق تدريباتهم على ملعب مختار التتش بصورة طبيعية.

ويستعد الأهلي حالياً لملاقاة بيدفيست يوم السبت القادم في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال افريقيا على ملعب السلام.