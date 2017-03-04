البدري يبدأ علاج أزمة الأهلي

تدريب خاص على ركلات الترجيح في مران الأهلي

قرر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي تخصيص فقرة للتدريب على تصويب ركلات الجزاء خلال مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم السبت.

وحرص البدري على تخصيص فقرة لركلات الجزاء بعد إهدار لاعبي الفريق لعدد من الركلات خلال الفترة الأخيرة سواء في كأس مصر أو بكأس السوبر المحلي.

وكان لاعبو الأهلي قد أهدروا عدد من الركلات في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، قبل أن يهدر عمرو السولية ركلة أخرى في مواجهة الداخلية الأخيرة.

ويرغب البدري في علاج أزمة الأهلي المتمثلة في ركلات الترجيح خلال الفترة الحالية تحسباً للاستعانة بها في أياً من مباريات الفريق المقبلة محلياً أو أفريقياً.

ويستعد الأهلي حالياً للملاقاة بيدفيست الجنوب أفريقي يوم السبت القادم في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال أفريقيا على ملعب السلام.