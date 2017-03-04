ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يتعادل إيجابيا أمام بورنموث

سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه بورنموث بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعب “أولد ترافورد” في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم “البريميرليج”.

بداية المباراة كانت قوية من جانب الشياطين الحمر حيث تمكن المدافع الأرجنتيني ماركوس روخو في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 23 ، ونجح جوشوا كينج في إدارك التعادل لبورنموث في الدقيقة 40 لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني حاول أصحاب الأرض إضافة الهدف الثاني لكن محاولاتهم لم يكتب لها النجاح نتيجة استبسال دفاع بورنموث وحارس مرماهم لتنتهي المباراة بالتعادل.

وبهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 50 نقطة محتلا المركز الخامس مؤقتا ، كما رفع بورنموث رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع عشر.