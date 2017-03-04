مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث 4-3-2017

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث بث مباشر

يخوض نادي مانشستر يونايتد مباراة قوية أمام فريق بورنموث مساء اليوم السبت في إطار مباريات الجولة 27 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وستنطلق مباراة مانشستر يونايتد أمام بورنموث مساء اليوم السبت في تمام الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة – الثالثة والنصف عصراً بتوقيت السعودية-.

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يدخل مانشستر يونايتد المباراة محتلاً للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة بعدما خاض 25 مباراة فقط حتى الآن.

أما بورنموث فيتواجد في المرتبة 14 بالترتيب بعدما حصد 26 نقطة ليصبح الفريق مهدداً بالتواجد ضمن الأندية الهابطة إلى دوري الدرجة الأولى بإنجلترا.

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يرغب مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز خلال المباراة من أجل التقدم نحو مراكز المقدمة في البريميرليج والمنافسة على التواجد من جديد ي المربع الذهبي.

ويعد توتنهام صاحب المركز الثاني برصيد 53 نقطة متقدماً بفارق خمس نقاط فقط عن اليونايتد، وهو ما يجعل الفريق قريباً من التواجد ضمن أندية المقدمة.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث

من المقرر أن تنقل مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط.