مشاهدة بث مباشر مباراة مصر وزامبيا 4-3-2017

مشاهدة مباراة مصر وزامبيا بث مباشر

يخوض منتخب مصر للشباب مباراة قوية وصعبة مساء اليوم السبت عندما يلتقي مع نظيره الزامبي في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وزامبيا في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة – الرابعة عصراً بتوقيت السعودية- في كأس الامم الأفريقية.

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يحتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد نقطتين بعدما تعادل في اللقاءين الماضيين أمام فريقي مالي وغينيا على التوالي.

أما المنتخب الزامبي فيتواجد في المرتبة الأولى بالترتيب برصيد ست نقاط، في حين يأتي منتخبي غينيا ومالي في المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة لكلاً منهما.

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يحتاج المنتخب المصري لتحقيق الفوز على زامبيا من أجل التأهل إلى الدور قبل النهائي من المسابقة الأفريقية وحجز مقعده في كأس العالم 2017 بكوريا الجنوبية.

أما في حال تعادل مصر مع زامبيا فإن الفراعنة سيضطرون لانتظار نتيجة مباراة غينيا ومالي التي تقام في نفس التوقيت من أجل حسم تأهلهم للدور القادم من عدمه.

مشاهدة مباراة مصر وزامبيا

استقر معتمد جمال المدير الفني لمنتخب مصر للشباب على ملامح تشكيل الفراعنة في المباراة التي ستجمعهم مع زامبيا مساء اليوم السبت.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل مصر من:

حراسة المرمى: محمد عصام الغندور.

الدفاع: أحمد أبو الفتوح – أسامة جلال – محمود مرعي – أحمد هاني.

الوسط: أكرم توفيق – أحمد رمضان “بيكهام” – كريم وليد “نيدفيد” – مصطفى محمد – ناصر ماهر.

الهجوم: طاهر محمد طاهر.