صورة.. الحافلة الجديد للأهلي تصل إلى الجزيرة

حافلة الأهلي الجديد تصل إلى الجزيرة تمهيداً للكشف عنها

وصلت حافلة النادي الأهلي الجديدة إلى مقر القلعة الحمراء قبل ساعات قليلة من الكشف عنها بصورة رسمية في مؤتمر صحفي.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم السبت من أجل الإعلان عن تفاصيل الحافلة الجديدة للقلعة الحمراء والتي ستكون مخصصة للاعبي الفريق.

ووصلت الحافلة إلى مقر النادي الأهلي في الجزيرة، حيث تم تغطيتها تمهيداً للإعلان عنها وإظهار تصميمهما كاملاً خلال المؤتمر الصحفي.

ويأتي وصول الحافلة للنادي الأهلي في إطار العقد المبرم بين النادي الأهلي وشركة صلة السعودية الراعية له والتي تكفلت بظهور الحافلة.

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن شكل تصميم الحافلة إلى جانب الإعلان عن المزايا التي تتمتع بها خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في النادي.