مؤمن زكريا يواصل غيابه عن تدريبات الأهلي.. وعودة عاشور

حسام عاشور يعود لتدريبات الأهلي ومؤمن زكريا يواصل الغياب

عاد اللاعب حسام عاشور قائد النادي الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق صباح اليوم السبت بعد غيابه عن المران الأخير أمس الجمعة.

وكان عاشور قد غاب عن مران الأهلي مساء الجمعة بعد إصابته بإزالة ضافر في أصبع قدمة، قبل أن يتعافى من الإصابة ويعود للمشاركة في التدريبات.

كما واصل مؤمن زكريا غيابه عن تدريبات الأهلي بعدما غاب عن مران الفريق أمس الجمعة أيضاً بسبب تعرضه لنزلة برد أدت إلى إراحته وقتها.

واكتفى مؤمن زكريا بخوض تدريبات في صالة الألعاب البدنية صباح اليوم السبت في ظل غيابه عن التدريبات الجماعية بسبب استمرار إصابته بالبرد حتى الآن.

ويستعد الأهلي حالياً لملاقاة بيدفيست الجنوب أفريقي يوم السبت القادم في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 لمسابقة دوري الأبطال الأفريقي.