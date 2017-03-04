التشكيل المتوقع لمنتخب مصر للشباب في لقاء الأمل الأخير

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر للشباب أمام زامبيا في كأس الأمم

استقر معتمد جمال المدير الفني لمنتخب مصر للشباب على ملامح تشكيل فريقه في المباراة التي ستجمعه مع زامبيا مساء اليوم السبت في كأس أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الزامبي مساء السبت في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز على زامبيا من أجل التأهل إلى الدور قبل النهائي من البطولة الأفريقية ومن ثم حسم مقعده في كأس العالم بكوريا الجنوبية.

ويمتلك منتخب مصر في رصيده نقطتين فقط ليحتل المركز الثاني في المجموعة خلف زامبيا المتصدر بست نقاط، في حين يأتي منتخبي مالي وغينيا في المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة لكلاً منهما.

ويرغب منتخب مصر في تحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير مع انتظار نتيجة مباراة مالي وغينيا من أجل حسم موقفه من استكمال المسابقة أو الخروج.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل مصر من:

حراسة المرمى: محمد عصام الغندور.

الدفاع: أحمد أبو الفتوح – أسامة جلال – محمود مرعي – أحمد هاني.

الوسط: أكرم توفيق – أحمد رمضان “بيكهام” – كريم وليد “نيدفيد” – مصطفى محمد – ناصر ماهر.

الهجوم: طاهر محمد طاهر.