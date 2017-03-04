تقرير – ليفربول يواجه أرسنال في صراع مشتعل على المربع الذهبي

تتجه الآنظار الليلة نحو الآنفليد، حينما يستضيف ليفربول نظيره أرسنال ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة البريميرليغ في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة هي الأهم في الجولة التي ستنطلق خاصًة بعد تفوق تشيلسي بفارق عشر نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ تتتحول الأنظار شيئًا ما من المنافسة على اللقب إلى الصراع الشرس على إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى للمشاركة بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وستسلط الأضواء بشكل كبير على المباراة المرتقبة بين ليفربول وأرسنال، السبت، في المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة.

وتأتي مواجهة، السبت، بين ليفربول وأرسنال، على ملعب «أنفيلد»، معقل ليفربول، في وقت لا يتمتع فيه أي من الفريقين بأفضل مستوياته، إذ أن ليفربول قد حقق فوزًا واحدًا في آخر 7 مواجهات له في الدوري.

أما أرسنال، فقد تلقى ثلاثة هزائم خلال أخر خمسة مباريات لعبهما في جميع المسابقات، يتضمن ذلك خماسية بايرن ميونيخ في بطولة دوري أبطال أوروبا بذهاب دور الـ16.

وقد يكون السجل الجيد لليفربول في مواجهة أندية المتقدمة العزاء الوحيد لمدرب الفريق يورجن كلوب، إلا أن الأخير تحوم حوله الضغوط بسبب الخسارة في خمس مباريات من أصل 7 خاضها في مختلف المسابقات، أخرهم الخسارة أمام ليستر سيتي بثلاثية في أولى مباريات بطل الدوري النسخة الماضية دون كلاوديو رانييري.

الأرقام دون شك لا تصب في مصلحة كلوب، الذي جمع 95 نقطة من 55 مباراة، وهو أقل بثلاث نقاط من عدد النقاط الذي جمعه رودجرز حينما كان متوليًا قيادة الفريق بنفس عدد المباريات.

ومن ناحية أخرى، فيعاني فريق آرسنال من تراجع كبير في المستوى، الأمر الذي أدى للعديد من التقارير التي خرجت علينا تؤكد اقتراب رحيل آرسين فينغر المدير الفني للفريق، خاصًة بعد الخسارة بخماسية من بايرن ميونيخ.