أكد اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للأهلي، أن فريقه ليس طرفًا في الأزمة المثارة حاليًا بين الزمالك ومصر للمقاصة.

وفاز مصر للمقاصة على الزمالك بهدف نظيف في مباراة مؤجلة من الأسبوع الخامس من بطولة الدوري.

المباراة شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا، بعد تغاضى جهاد جريشة عن احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك بعد لمس اللاعب أحمد سامي الكرة بيده.

وطالب الزمالك بإعادة المباراة التي خسرها أمام المقاصة الجمعة، بهدف دون رد، بسبب عدم احتساب ركلة جزاء واضحة لفريقه.

وعن ذلك، قال شمس: “لسنا طرفًا في القضية، هذا قرار اتحاد الكرة مع الزمالك، ولن نتدخل إلا بعد أن نرى أن الأمر يسير عكس اللوائح”.

وتابع: “من المعروف أن الأخطاء التقديرية في المباراة لا تتسبب في إعادة اللقاء، الأمر لا يحتمل لإعادة المباراة، اللوائح تقول ذلك”.

وأضاف: “جريشة في يومٍ ما اعتذر لجماهير الأهلي على خطأ فادح ارتكبه باحتسابه ركلة جزاء ثبت عدم صحتها فاز بها الرجاء على الأهلي، والمباراة لم تعاد وقتها.. نفس الأمر مع المصري أمام الزمالك من نفس الحكم”.

واختتم: “لن نتحدث ولن نتدخل إلا بعد صدور قرار من اتحاد الكرة”.