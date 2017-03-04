بالفيديو.. مرتضى منصور يضرب في كل الاتجاهات عقب هزيمة الزمالك أمام مصر المقاصة

مرتضى منصور: هبطلك تحكيم يا جهاد

شن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوما عنيفا على جهاد جريشة حكم مباراة الفريق الأبيض أمام مصر المقاصة بسبب عدم احتسابه ركلة جزاء صحيحة لأبناء محمد حلمي ، كما فتح النار على اتحاد الكرة وخص كلا من حازم الهواري وسحر الهواري، كما شن هجوما حادا على إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة ومحمد عبد السلام رئيس النادي.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “أون سبورت” : “لن نلعب مباراة طلائع الجيش الا بعد إعادة لقاء مصر للمقاصة”.

وأضاف “جهاد جريشة واحد من أربع حكام أنا كاتب أساميهم من سنتين مايحكموش للزمالك وكان ضدي ف الانتخابات ورحمة أمي لهبطله تحيكم”.

وتابع ” اللي بيحصل دا بيتكرر كل سنة ويقولولي هنوقف الحكم انا استفدت إيه”.

وواصل “هو الأهلي محتاج مساعدة؟ حازم بيه أخو سحر هانم اللي قال طول ما أنا موجود الزمالك مش هياخد بطولة، هو نصاب واخته نصابة”.

وأوضح “جهاد جريشة كل لمسة لليبة المقاصة يصفر ولعيبتنا اتفرمت وسابهم وكان في ضربتين جزاء مش واحدة”.

وأشار “جهاد جريشة بيجامل حازم الهواري اللي بيوديه كأس العالم هو واخته وكاسرين عينه”.

وأردف جديثه “أنا خسرت من الانتاج وماتكلمتش على التحكيم لكن انا حزين اني اتغلبت من حكم فاجر مش من المقاصة”.

وأتم حديثه “محمد حلمي باق والزمالك قدم أفضل أداء له هذا الموسم”.