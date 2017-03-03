لماذا تتألق مع المقاصة هذا الموسم؟ أحمد الشيخ يجيب

الشيخ: ما وجدته في المقاصة دفعني لبذل أقصى جهد

أجاب أحمد الشيخ لاعب الأهلي والمعار إلى مصر المقاصة على السبب وراء تألقه هذا الموسم مع فريقه الفيومي.

وتألق الشيخ بشكل لافت هذا الموسم مع مصر المقاصة حيث يتصدر قائمة الهدافين برصيد 11 نقطة.

وقال الشيخ في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “أون سبورت” : “لم أحصل على الفرصة مع الأهلي لموسم كامل والجميع يعلم بأنني لم أتسبب في أي مشكلة وكنت صبورا للغاية”.

وأضاف “مارتن يول المدير الفني السابق للأهلي قرر إعاراتي والحمد لله اختارت المكان الصح ووجدت مقابلة رائعة وهو ما منحني الدافع للتألق والظهور بمستوى جيد”.

وأتم حديثه “وضعت هدف أمامي بإثبات نفسي للجميع والحمد لله نجحت في ذلك وأتمنى العودة للأهلي لأن شرف لأي لاعب اللعب للقلعة الحمراء”.