حالة واحدة لإعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة

عبد الفتاح: تعاد المباراة في حالة اعتراف الحكم بخطأه في تقريره

منح عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام قبلة الحياة مرة أخرى إلى نادي الزمالك بإمكانية إعادة مباراته أمام مصر المقاصة والتي خسرها بهدفف نظيف.

وسقط الزمالك أمام مضيفه مصر المقاصة بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات في الدقيقة 19 من الشوط الأول ، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وحرم جهاد جريشة الزمالك من ركلة جزاء صحيحة بعدما قام أحمد سامي مدافع مصر المقاصة بلمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء أمام أعين الجميع وذلك في الدقيقة 64 من المباراة.

وفي تصريحات إذاعية قال عبد الفتاح ” الحالة الوحيدة التي تعاد فيها المباراة ان يعترف الحكم بخطأه في تقريره بعد المباراة مباشرة”.